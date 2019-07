Von Allmen leitet die Gastronomie der Schilthornbahn

Die entsprechende Stelle wurde neu geschaffen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. «Die Bedürfnisse und Erwartungen der Gäste, was das gastronomische Erlebnis rund um ihren Aufenthalt im Gebiet Mürren-Schilthorn angeht, haben sich in den letzten Jahren verändert», erklärt darin Direktor Christoph Egger den Entscheid.