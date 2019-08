Vom Fluglotsen zum Instruktor

«Dabei geht es vereinfacht gesagt um die fliegerische Umsetzung eines vorgängig nach internationalen Kriterien erarbeiten Verfahrens. Geprüft wird, ob es fliegbar ist und ob sämtliche Luftfahrthindernisse entsprechend berücksichtigt worden sind», sagt Zimmermann. Um ihre Zulassung nicht zu verlieren, müssen diese Spezialisten mindestens alle 3 Jahre einen Auffrischungs- und Weiterbildungskurs besuchen.

In der Schweiz gibt es zurzeit ein gutes Dutzend solcher Prüfungsexperten. Seit 23 Jahren bildet Beat Zimmermann jährlich rund 100 Spezialisten aus allen Kontinenten im Fachgebiet Instrumentenflugverfahren in verschiedenen Lehrgängen aus. Da es sich in der Regel um internationale Kundschaft handelt, ist die Umgangssprache Englisch. Während der drei Wochen Theorieunterricht in Interlaken geniessen die Teilnehmer eine Ausbildung in internationalen Verfahrenskriterien, Geodäsie und Navigationscodierung. Danach folgt die praktische Ausbildung im Flugsimulator der Lufthansa auf dem Frankfurter Flughafen. Das ANI hat aber auch Ausbildungsstandorte in Hongkong, Dubai und Bangkok.

Vom Lotsen zum Ausbildner

Der 900 Seiten umfassende Arbeitsordner «Pans-Ops 2» – das heisst «Procedures for Air Navigation Services» – ist die «Bibel» der Ausbildungsteilnehmer. Er umfasst die Kriterien und Richtlinien der Internationalen Luftfahrtbehörde Icao, den auch diejenigen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt unterworfen sind.

Der in Oberhofen aufgewachsene Beat Zimmermann erwarb seine Berufspilotenlizenz vor 29 Jahren. Nach einigen Jahren als Fluglotse in der Luftstrassenkontrolle Genf machte er sich als Ausbildner selbstständig. Heute lebt der 51-Jährige mit seiner Familie in Goldswil. Das ANI beschäftigt mit seiner Tochterfirma ANI Services vier Festangestellte und kann auf fünfzehn freie Mitarbeiter zurückgreifen. Weltweit teilt sich das ANI den Markt mit zwei anderen Anbietern im französischen Toulouse und in Neuseeland.