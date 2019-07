Vier Personen nach Hotelbrand im Spital

Schäden im Innern

Das Gebäude kann vorderhand nicht mehr genutzt werden. Gemeindepräsident René Müller erklärt, «dass das Hotel nicht etwa abgebrannt ist, sondern auch in Zukunft voll funktionsfähig bleibt. Von Aussen her ist dem Gebäude gar nichts anzusehen, was auf einen Brand hinweisen würde.»

Die Brandursache führt die Polizei auf einen technischen Defekt im Bereich einer Elektroinstallation im Keller zurück. Zur Höhe des Sachschadens seien weitere Abklärungen im Gang.

Infolge des Einsatzes musste die Lenkstrasse für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren wechselseitig geführt.