Verbindungspiste wird aufgewertet

Rund 1,5 Millionen Franken wolle man in die komplette Beschneiung der 1,5 Kilometer langen Verbindungspiste investieren. «Die Piste Leiti ist eine wichtige Zubringerpiste. Sie soll den Knotenpunkt Bidmi entlasten, wo es bisher an Spitzentagen zu Wartezeiten an den Liftanlagen kam», erklärt Reto Schläppi, der das Bauprojekt koordiniert und betreut.

Parallel zu den Grabarbeiten für die Verlegung der Leitungen soll die Piste Leiti begradigt und nivelliert werden. Sie verläuft anfangs auf dem Murmeliweg, verlässt diesen neu bei der S-Kurve und führt geradeaus Richtung Mägisalp. «Das macht die Piste deutlich attraktiver. Künftig kommt man mit ein wenig Schuss bis hinunter nach Mägisalp», sagt Schläppi.