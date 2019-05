Ursache für Brand in Saanen war fahrlässig entsorgte Asche

Am Bortgässli in Saanen brach am 7.Mai ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. (Bild: Google Maps)

Der Brand am Bortgässli in Saanen dürfte laut den Spezialisten des Dezernates Brände und Explosionen auf eine Fahrlässigkeit zurückzuführen sein, wie Kantonspolizei und Regionale Staatsanwaltschaft Oberland mitteilten.

Beim Brand war niemand verletzt worden. Die Bewohner konnten sich selbständig ins Freie begeben. Für sie wurden alternative Unterbringungsmöglichkeiten gefunden. Das Mehrfamilienhaus war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.