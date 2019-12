Über 7'000 Gäste im Museum für Holzbildhauerei

Rund 7'100 Personen besuchten vergangene Saison das Schweizer Holzbildhauerei-Museum in Brienz. Dies teilt die Institution per Communiqué mit. Die Dauerausstellung wurde auf diese Saison hin neu im grossen Raum des Museums eingerichtet. Der zweite, kleinere Raum dient nun als «Kabinett», in welchem Sonderausstellungen gezeigt werden.