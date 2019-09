Tödlicher Felssturz an der Trift

«Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch eine Crew der Air-Glaciers vor Ort konnte bei der Frau nur noch der Tod festgestellt werden», schreibt die Kantonspolizei. Bei der Verstorbenen handele es sich um eine 45-jährige Schweizerin aus dem Kanton Solothurn.

Der Mann sei beim Unglück unverletzt geblieben. «Er wurde durch einen Helikopter der Rega ausgeflogen.» Zur Betreuung von betroffenen Personen stand das Careteam des Kantons Bern im Einsatz.

Weg wieder offen

Aufgrund des Steinschlages blieb der Wanderweg mehrere Stunden gesperrt. Wanderer, die schon unterwegs waren, wurden gemäss Artur Naue, Wart der Trifthütte, per Helikopter ausgeflogen. «Wer noch in der Hütte war, musste warten.» Nach weiteren Abklärungen durch den Geologen konnte der Weg wieder geöffnet werden. Die Kantonspolizei schreibt, dass sie Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen habe.

Keine absolute Sicherheit

«Es war wohl eine Sekundenentscheidung», meint Naue. «Wenn die beiden nur kurz früher oder später unterwegs gewesen wären, wäre nichts passiert.» Es sei tragisch, wenn so etwas passiere. Er stellt fest, dass Steinschläge zugenommen haben. «Es ist eine Problematik, die wohl alle SAC-Hütten kennen.» Natürlich seien die Wanderwege so gelegt, dass sie möglichst sicher sind, aber eine 100-prozentige Sicherheit gebe es nicht.

Vor zwei Jahren ging ganz in der Nähe ein ähnlicher Vorfall glimpflich aus: Am 20. August 2017 stürzten rund 150 Kubikmeter Fels in den Gelmersee. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, eine schwerer. Rund um den Stausee dürften aber an diesem Sonntag mehrere Hundert Personen unterwegs gewesen sein.

«Es war nicht möglich, den Felssturz vorauszusagen», meinte Tage später Ueli Gruner, Geologe und Spezialist für Naturgefahren. «Noch zwei Tage vorher hätte man wohl nirgendwo eine Auffälligkeit im Fels sehen ­können.»