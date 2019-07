Tierarzt wegen Tierquälerei verurteilt

Ein Tierarzt aus dem Berner Oberland hat anfangs Sommer 2018 die Bewilligung zum Transport eines verletzten Rindes zur Notschlachtung in ein Schlachthaus erteilt, obwohl dieses aufgrund der Wirbelsäulenfraktur nicht transportfähig gewesen sei und an Ort und Stelle hätte getötet werden müssen. Dadurch habe er in Kauf genommen, dass dem Rind unnötig starke Schmerzen und Leiden zugefügt worden seien. Zudem soll er in der «Tierärztlichen Bescheinigung zu Handen der Fleischkontrolle» dem Tier einen guten Gesundheitszustand attestiert und dessen Transportfähigkeit bestätigt haben, obwohl er das verletzte Tier nie selber gesehen und untersucht habe.