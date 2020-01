Teuflische «Verstärkung» für die bösen Berggeister vom Harder

Man beruft sich auf die Tradition der Perchtengruppen, die vor allem im bayrisch-österreichischen Alpenland verbreitet ist. Die Riedttüfel-Triber bezeichnen sich als erste Perchtengruppe der Schweiz, weisen aber daraufhin, dass dieses Brauchtum für die Schweiz an sich nichts Neues ist. Als Beispiel dafür nennen sie gleich als Erstes die Harder-Potschete und als zweites den Ubersitz im Oberhasli.

Die Harder-Potschete ihrerseits wird seit 1955 in der heutigen Form zelebriert. «Der Ursprung der Potschete liegt zweifellos in der heidnischen Sonnenwendfeier», schreibt der Harder-Potschete-Verein Interlaken auf seiner Website. «Das Volk der Vermummten versucht mit Lärmen den bösen Geist des Winters zu vertreiben und den Weg freizumachen für die wieder länger werdenden Tage.» Der Rückzug des Hardermannlis, «das für die Gegend die vollendete Personifikation des bösen Berggeistes ist», bedeute am Abend des 2. Jänner «den Sieg des Lichts über das Dunkel der Nacht».