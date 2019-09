Tells Reiterei möchte ans Sechseläuten

Wie geht erfolgreiches Marketing? Die Reiter des Tellspielvereins denken mit. «Für unsere Reiterei wäre es ein Traum, am Zürcher Sechseläuten rund um den Böögg mitreiten zu dürfen», erzählt Pascal Minder, Präsident des Tellspielvereins. Nur so am Rande, im Gespräch über die Zukunft des über hundertjährigen Freilichttheaters am Rugen im Matten. Seit Jahren sinken die Besucherzahlen.