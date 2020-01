Studis tarnen sich als Gäste und testen Bergbahnen

«Wir möchten stetig an der Verbesserung unserer Qualität arbeiten. Dies ist sehr wichtig für uns», ist Matthias Glarner, Mitglied der Geschäftsleitung, überzeugt. «Die Studierenden beobachten die Abläufe in unserem Betrieb. Sie schauen, was besonders gut läuft oder wo es noch Schwachstellen gibt.»

Auch für die Studierenden sei dieser Praxistransfer eine spannende Erfahrung. «Um die Studierenden auf das Thema Qualität im Tourismus zu sensibilisieren, ist ein solcher Praxistag sehr wichtig», lässt sich Daniela Hubert Schläppi, Co-Lehrgangsleiterin, in der Mitteilung zitieren.

Im Anschluss an diesen Check werden die Studierenden nun ihre Erkenntnisse in einem Bericht zusammenfassen.