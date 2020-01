Streit bei Westbahnhof fordert Verletzten

Am frühen Sonntagmorgen fordert ein Streit im Westen von Interlaken einen Verletzten. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern wurde das Ereignis um 4.45 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen seien zunächst in einem Nachtclub beim Hotel Central an der Verzweigung Bahnhofstrasse/Aarestrasse in Unterseen mehrere Personen verbal an einander geraten, teilt die Kapo unter anderem mit.