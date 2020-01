Unterkühltes Neugeborenes in Werkhof gefunden

Kurz nach 7.30 Uhr am Samstagmorgen fand die Polizei beim Werkhof in Därstetten einen Säugling. Laut einer Mitteilung habe eine Privatperson das neugeborene Mädchen entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Ambulanzteam versorgte das unterkühlte Neugeborene vor Ort, dann wurde das Mädchen in kritischem Zustand ins Spital geflogen.