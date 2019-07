«Sport, Ferien und eine Prise Abenteuer»

2700 angemeldete Läuferinnen und Läufer aus 31 Nationen starten vom 3. bis am 10. August in der Destination Gstaad und Pays-d’Enhaut zu den Etappenrennen. Diese starten in Gstaad, oberhalb des Col du Pillon, auf dem Hornberg, bei Rougemont und am Eggli und haben klingende Namen wie die ‹Kultivierte›, ‹Panoramische›, ‹Genussvolle›, ‹Liebliche›, ‹Trickige› und die ‹Entscheidende›. Warum die SOW 2019 erstmals im Berner Oberland stattfindet, erklärt OK-Präsident Marcel Schiess, der das Amt in diesem Jahr zum ersten Mal ausübt.