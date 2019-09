Spiezern ging ein Licht auf. Oder zwei. Oder drei…

Die Spiezer Ortsverkäufer haben gerufen – und die Spiezer lassen sich nicht zweimal bitten: Sie kommen in Scharen. «Wir rechneten mit rund 400 Besuchern», sagt Stefan Seger, Chef der einladenden Spiez Marketing AG. Die Smag vermarktet den Ort seit nunmehr einer Dekade integral, als Tourismus, Wohn- und Wirtschaftsort. Und das will gebührend gefeiert sein. «Es macht Freude», wiederholt sich Seger zwei-, dreimal. Denn am späten Freitag ist locker das Doppelte dessen, was erwartet wurde, in der Bucht zugegen, tout Spiez weilt am Lichterfest. Und dieses macht seinem Namen alle Ehre.