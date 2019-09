Spiezer hat an seinem Fest Konkurrenz

Was in Spiez gang und gäbe ist, wäre in anderen Schweizer Rebbaugebieten schlicht undenkbar. Auch am Bielersee. «An den Läset-Sunntige wird ausschliesslich lokaler Wein ausgeschenkt», sagt Martin Schneider. Er präsidiert das OK, welches am 21./22. und 28./29. September in Erlach die Winzerfeste durchführt – wie in Spiez begleitet von einem Umzug. Einzig Restaurants würden allenfalls anderen Wein ausschenken, «nicht aber die Standbetreiber». Heuer flatterte den Erlachern die Anfrage eines Food-Truck-Betreibers mit ortsfremdem Weinangebot ins Haus. «Wir sagten ihm ab», so Schneider.