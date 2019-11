Sorglosigkeit im Wunderland

Das Bekenntnis zur Sterblichkeit verändert alles zum Guten: Man erkennt Selbstbestimmung und -verantwortung, man entdeckt den Genuss, für sich einzustehen, sich selbst zu wertschätzen, zu verehren, zu lieben, und sich selber am nächsten zu sein.

Man gibt sich vertrauensvoll dem Fluss des Lebens hin und horcht auf sein Herz. Man versteht, dass man für sich selber zuständig ist, niemand sonst. Daraus ergibt sich die zauberhafte Macht der Gegenwart. Die Vergangenheit ist Geschichte (variabel, zweifelhaft, abhängig vom Erinnerungsvermögen), die Zukunft bleibt Phantasie und Vision.

Was wir wirklich haben und verwirklichen können, ist die Gewissheit, sein zu dürfen, was wir jetzt sein wollen. Wir haben dieses Leben gewählt, aus welchen Gründen auch immer, und wir können weiterhin wählen, wie wir es gestalten und vollenden wollen.

Dies ist unser Privileg als Mensch; es unterscheidet uns wesentlich von allen anderen Geschöpfen der Erde. Deshalb steht es uns frei, unseren Abgang von der Weltenbühne in Ruhe und Gelassenheit zu betrachten. Er stand ja schon im Raum, als wir geboren wurden. Das Leben will doch nur angenommen werden, in allen Erscheinungsformen, und seine Erfüllung finden.

Die Blätter fielen heuer wieder so leicht und schön. Also beschloss ich, den November-Blues in die Wüste zu schicken und einfach mich selber zu sein, in der Werkstatt des Schicksals, beim Schmieden meines Glücks.

kontakt@alicehofer.ch

redaktion@bom.ch