Solarstrom für die Brochhütte

«Der Vorstand will im Broch nicht länger ein Provisorium», erklärte Kurt Lüthi, Hüttenchef der Brochhütte, an der Generalversammlung der SAC-Sektion Oberhasli. «Die momentane Stromversorgung der Sektionshütte im Reichenbachtal ist unbefriedigend; der Betrieb eines Benzinaggregates nicht mehr zeitgemäss», so Lüthi gemäss einer Mitteilung der Sektion. Seit dem Hüttenumbau 2013 fehle es an Licht, Kühlmöglichkeiten und Warmwasser, was die Bewirtschaftung der Hütte erschwere. «Wir hatten drei Hüttenwartswechsel in den letzten fünf Jahren», führte Lüthi am Samstag vor den rund 110 versammelten SAC-Mitgliedern im Kirchgemeindehaus in Meiringen aus.