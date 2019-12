Schuldenberg wächst bedrohlich an

17'000 Franken pro Minute. So viel Geld genehmigte die Gemeindeversammlung am Montagabend für anstehende Investitionen in der Gemeinde. In nur 90 Minuten winkten die 196 Stimmberechtigten, die sich im Kirchgemeindehaus eingefunden hatten, Kredite in der Höhe von 1,53 Millionen Franken durch.