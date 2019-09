Schon der allererste Läset-Sunntig war reich an Bildern

Läset-Sunntig mit breitem Jubiläumsangebot

Neu ist am Spiezer Winzerfest die Dorfbühne auf dem Kronenplatz, wo am Sonntagmorgen ab 10 Uhr fünf Musikgruppen aufspielen werden. Ebenfalls dort stehen ab 16 Uhr der Festakt und der Gesamtchor sowie Auftritte von Linda Fäh und Volxrox auf dem Programm. Das wiederum im Atelier der Stiftung Wohin mit Liebe gefertigte und den ganzen Tag obligatorische Festabzeichen kostet unverändert 7 Franken und garantiert viel Unterhaltung. So auch am Jubiläumsumzug auf der bewährten Route, welcher am Sonntag um 14 Uhr an der Verzweigung Oberland-/Schlösslistrasse beginnt. Am Umzug beteiligen sich zum Teil langjährige Bildgestalter und -gestalterinnen. Erstmals sind keine Verstärkeranlagen mehr zugelassen. Umso mehr freut sich Umzugchefin Vreni Landold, «dass ich die Kavallerie-Bereitermusik Bern mit 16 Pferden zum Mitmachen bewegen konnte». (gls/jss)

Programm.Samstag, 7. September: 9.30 Uhr kulinarische Weinwanderung (nur mit vorgängiger Buchung über www.bernerwanderwege.ch); ab 17 Uhr Utto’s Bar­wagen (vor Mc Optik); ab 19 Uhr Unterhaltung beim Musikverein Spiez mit Konzert William White (21 Uhr, Kronenplatz); ab 19.30 Uhr «10 Jahre Susigä Griäch» (Lötschbergzentrum-Innenhof).

Sonntag, 8. September: 10 Uhr öku­menischer Festgottesdienst (Schlosskirche); ab 10 Uhr auf der Dorfbühne (Kronenplatz): Musikverein Spiez (10 Uhr), Surfdrummers (10.45 Uhr), Steelband Ölwechsel (11.30 Uhr), EVR Big Band (12.15 Uhr), Swiss Ländler Gamblers (12.45 Uhr); 14 Uhr Umzug; ab 16 Uhr auf der Dorfbühne Gesamtchor und Festakt, Linda Fäh (17 Uhr) und Volxrox (18 Uhr). Ganztags Festwirtschaften, Verpflegungsangebote, Bungee-Trampolin und Rösslispiel.

Montag, 9. September: Spiezmärit mit Festwirtschaften, Verpflegungsangeboten, Spielbuden und Rösslispiel.