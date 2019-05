Rigips AG legt Werke in Heimberg und Leissigen definitiv still

Am Mittwoch informierte der Verwaltungsrat des Unternehmens in einer Medienmitteilung über die Stilllegung der beiden Werke. Künftig soll die Produktion der Gipsprodukte am Standort in Granges (VS) konzentriert werden. Die Werke in Heimberg und Leissigen sollen im Verlauf des Jahres 2020 stillgelegt werden.