Reservoir im Subventionswettlauf

Damit soll die Wasserversorgung Burglauenen mit einem Reservoir-Neubau fit gemacht werden. Zudem wird der Badrainweg, an dem das neue Reservoir liegen wird, saniert. Die Strasse kostet brutto 1,47 Millionen Franken, die Wasserversorgung mit Reservoir, Leitungen und Druckreduktion brutto 2,2 Millionen Franken.

Vorgesehen ist, allerdings noch ohne Einwilligung der dortigen Stimmberechtigten, dass Lütschental an die Wasseranlagen brutto 740000 Franken zahlt. Lütschental und Grindelwald können mit den geplanten Neuanlagen die Anforderungen des Kantons an eine Wasserversorgung – Qualitätssicherung, Zweiteinspeisung und Löschwasserreserve – erfüllen. Wie es mit Gündlischwand weitergehen wird, liess der Grindelwalder Gemeindepräsident Christian Anderegg an einer Orientierungsversammlung am 20. August offen. Dort fehlt eine regulierbare Zweiteinspeisung.

Subventionsquelle leer

Die Kosten für den Wasseranteil von 2,2 Millionen Franken können für die Gemeinden um 50 Prozent reduziert werden, wenn das Projekt die in Aussicht gestellten Subventionen aus dem kantonalen Wasserfonds erhält. In diesem herrscht allerdings Ebbe, und die Subventionspraxis muss geändert werden. Deshalb ist es wichtig, dass das Projekt bis Anfang September eingereicht wird, damit es noch nach der bisherigen Regelung unterstützt wird.

Wichtig für die Subventionsberechtigung ist eine fachgerechte, nachhaltige und sinnvoll gemeindeübergreifende Lösung. Dazu ist eine Steuerungsanlage nötig. Die Zeiten seien vorbei, wo eine Nachbarin den Brunnenmeister informierte, dass kein Wasser aus dem öffentlichen Brunnen mehr komme, und dieser ausrückte, um nachzuschauen, sagte der zuständige Gemeinderat Christian Egger. Grindelwald habe die Fachkräfte, um die Bedienung wahrzunehmen.

Wenn Lütschental eine gemeinsame Trägerschaft, mindestens in Form eines Vertrages, ablehnen würde, baut Grindelwald trotzdem, allerdings mit weniger Subventionen. Grund ist vor allem die fehlende Löschwasserreserve in Burglauenen, die auch im Zusammenhang mit dem Entsorgungshof vorgeschrieben ist.