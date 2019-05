Rekordumsatz von 4,27 Millionen Franken

In seinem letzten Jahr als Geschäftsführer der Stockhornbahn AG konnte Alfred C. Schwarz noch einmal auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken und seinem Nachfolger Stefan Schmid auf den 1. Januar 2019 einen gesunden Betrieb übergeben.

Verwaltungsratspräsident Ueli von Niederhäusern: «Alfred C. Schwarz hat in seinen mehr als neuneinhalb Jahren seine Bahn mit zahlreichen innovativen Projekten für die Zukunft gestaltet und gestärkt.» Trotz einer Umbauzeit von dreieinhalb Monaten ohne Einnahmen habe man ein ausgezeichnetes Finanzergebnis mit einem Rekordumsatz von 4,27 Millionen erzielt, erklärte Geschäftsführer Schmid an der Generalversammlung im Schulhaus Erlenbach. Im Vorjahr betrug der Umsatz 4,04 Millionen.