Rekord für die Pfingsteggbahn

Die Pfingsteggbahn in Grindelwald blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Bereits zum fünften Mal in Folge konnte die Bahn einen neuen Rekord verzeichnen: Sie erwirtschaftete gemäss ersten Hochrechnungen über 1,7 Millionen Franken, was einer Zunahme von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.