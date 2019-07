Regierungspräsident am Mittwoch im Schiessstand

Am Mittwoch steigt am späteren Nachmittag die Eröffnungsfeier des alle drei Jahre stattfindenden Eidgenössischen Festes der Armbrustschützinnen und -schützen . «Ich gehe schon davon aus, dass Regierungspräsident Christoph Ammann einen Pfeil auf die Scheibe schiessen wird», sagte vor wenigen Tagen Ernst Schiess, OK-Präsident des erstmals seit 38 Jahren wieder in Ringgenberg ausgetragenen Eidgenössischen Armbrustschützenfestes.