Punk-Hymne im Alphornkleid

In den letzten 14 Jahren - so lange gibt es das Greenfield Festival nun schon - haben sich bei dieser Rock- und Metal-Zusammenkunft auf dem Flugplatz Interlaken so einige Traditionen entwickelt. Das Verbrennen der riesigen, hölzernen «Metal-Hand» zum feierlichen Abschluss ist so eine Tradition. Aber auch der Auftakt des Festivals ist ein Alleinstellungsmerkmal: Die Alphorngruppe Jungfrau auf der Hauptbühne.