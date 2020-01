Post und Prima werden bald zu Partnern

Seit dem Jahr 2000 sei die Zahl der Briefe, Pakete und Einzahlungen rückläufig. Vieles werde über das Smartphone erledigt. Und schliesslich: Um den veränderten Kundenbedürfnissen zu entsprechen, werde das Poststellennetz ständig angepasst. Dann aber liess Peter Loosli, Leiter des Gebiets Thun, doch aufhorchen: «Wir bauen auf, nicht ab. Die Zahl der Filialen mit Partner steigt 2020 auf etwa 1300 schweizweit.»

Theke im Kassenbereich

So auch in Ringgenberg: Ab dem 9. März ist die Post in das Prima-Lebensmittelgeschäft der Familie Röthlisberger an der Hauptstrasse integriert. Marcel Bollhalder, Netzspezialist der Post, zeigte mit Bildern, wie die Bedientheke für die Postaufgaben direkt in den Kassenbereich integriert wird: «Das wird relativ kompakt aussehen.» Für die zusätzliche Aufgabe werde das Verkaufspersonal intensiv geschult.

Zudem begleite ein Mitarbeiter der Post über Wochen hinweg die Umstellung auf die neuen Dienstleistungen und kläre sämtliche Fragen. Noch bis 6. März geben die jetzigen Postangestellten Gertrud Schmied und Brigitte Borter Auskünfte zu den neuen Modalitäten. Weiterhin erfolgt die Zustellung von Briefen und Paketen ab Interlaken. Die 50 Postfächer werden überprüft.

Erweiterte Öffnungszeiten

Komfortabel sind die neuen Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6.30 bis 19 (20) Uhr, Sonntag 7.30 bis 19 (20) Uhr. Briefmarken kaufen, Briefe oder Päckchen aufgeben und abholen: Mit Ausnahme sperriger Pakete oder Expresssendungen ins Ausland läuft es wie gewohnt. Postkontoinhaber können bis zu 500 Franken Bargeld an der Ladenkasse beziehen. Einzahlungen sind im Laden nur bargeldlos mit Post- oder Bankkarte möglich. Zudem gibt es das Angebot der Bareinzahlung am Domizil an den Briefträger.

«Das Partnermodell mit den langen Öffnungszeiten entspricht der Nachfrage und ist für uns wirtschaftlich», so Bollhalder. «Wir haben diverse Möglichkeiten geprüft und versucht, mit der Post die beste für uns mögliche Lösung zu finden. Damit ist auch die Zukunft unseres Dorfladens gesichert», sagte Gemeindepräsident Samuel Zurbuchen. Nach dem Infoteil stellten Einwohner rege Fragen, etwa zum Postgeheimnis oder zur Schulung des Personals. Zum Ausklang lud die Post zu Gespräch und Apéro.