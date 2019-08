Polizei warnt vor unnötiger Unruhestiftung

Schulkinder werden von Unbekannten angesprochen, verfolgt, böse angeschaut oder beobachtet: Solche Meldungen kamen in den letzten Tagen zuhauf bei der Kantonspolizei Bern ein. Mediensprecher Christoph Gnägi bestätigt dies auf Anfrage.

Einen konkreten Vorfall gab es am Montagabend in Forst-Längenbühl: Eine Gruppe von Kindern wurde offenbar aus einem Auto heraus von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Polizei wurde am Mittwoch darüber informiert. «Wir gehen diesem Fall selbstverständlich nach und nehmen ihn ernst», so Gnägi.