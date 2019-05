Pfingstegg: Knapp 27 Prozent mehr Gäste befördert

Ein weiteres Mal konnte die Luftseilbahn das vorherige Geschäftsjahr weitaus übertrumpfen, wie das Unternehmen mitteilt. Das optimale Wetter mit sehr viel Sonnenschein habe das Rekordjahr noch zusätzlich gefördert.

«Motivierte und besonders zufriedene Mitarbeiter sind das A und O», nannte der Betriebsleiter und Technische Leiter Roger Bischoff einen der Gründe für das Rekordjahr.

Die Luftseilbahn konnte die Gesamtzahl der beförderten Personen auf 127967 steigern, was einer Zunahme um 26,9 Prozent entspricht. Gefolgt wird diese Zahl von dem Jahr 1991, als sich 114'000 Fahrten, wegen des Neubaus der Firstbahn, zählen liessen.

Auch an der Rodelbahn nahmen die Fahrten im Vergleich zum Vorjahr stark zu: 18,2 Prozent mehr haben eine Fahrt durch die Wiesen genossen. Die Sommersaison 2018 war von knapp 100 Schönwettertagen geprägt, was etwa gleich viel ist wie schon im Vorjahr.

Viele Arbeiten erledigt

Aufgrund des sehr guten Geschäftsganges mit einem Betriebsertrag von 120000 Franken sei nebst einer Grunddividende von 5 Prozent eine Zusatzdividende von 3 Prozent durch die Versammlung genehmigt worden.

Nach Abzug der gesetzlichen und freien Reserven erfolgt ein Übertrag von 32'043 Franken auf das Geschäftsjahr 2019. Das Unternehmen konnte 2018 die Sanierung der Bergstation fertigstellen, den Innenausbau sowie die Fassade der Talstation erneuern und die Rodelbahn umfassend revidieren und auf den neusten Stand der Technik bringen.

Trotz der Aufwände konnte das Betriebsergebnis um 79 Prozent gesteigert werden. Die Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrates sowie dessen Entlastung.

Die Luftseilbahn ist seit dem 4. Mai wieder in Betrieb. Der Rodelbetrieb könne voraussichtlich Mitte Juni in seine Jubiläumssaison (20 Jahre) starten.

Noch in diesem Sommer realisiert die Luftseilbahn Grindelwald–Pfingstegg auch ein neues Projekt: Die weltweit erste sogenannte Fly-Line soll je nach Voranschreiten der Bauarbeiten gegen Ende August eröffnet werden können.

In der Fly-Line schweben die Gäste in einem Hängesitz durch den Wald unterhalb der Bergstation. Weiter laufen gemäss Mitteilung «die Arbeiten für eine Schatzsuche mit Grindelwalder Sagen und Märchen in Form eines Parcours auf Hochtouren».