Nutzung der Seewärme steckt im Oberland in Kinderschuhen

«Ohne Innovation gehst du unter», sagt Andreas Fetzer. So entwickelte der Hotelier in Faulensee Sprudelbecken, die sich vom Hotelzimmer auf den Balkon fahren lassen. Die so ausgerüsteten Zimmer im Strandhotel Seeblick sind ein Gästemagnet.

Innovativ ist Fetzer auch in Sachen Alternativenergie, er hat die Dächer mit Solarpanels bestückt, beheizt die Sauna mit Holzenergie: «Eine nachhaltige Energieversorgung ist mir sehr wichtig.» Und er will noch mehr.

In Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Spiez Solar möchte er ein Pilotprojekt umsetzen. Mehrere Liegenschaften in Faulensee sollen in einem Wärmeverbund mit Energie aus dem Thunersee beheizt werden.

Seethermie lautet das Schlüsselwort. Vergleichbar mit Luftwärmepumpen oder Wärmetauschern, die über Erdsonden Wärme gewinnen, lässt sich auch Energie aus dem Seewasser holen, beispielsweise, um Liegenschaften zu beheizen – oder zum Kühlen.

Wärme für ganze Quartiere

Buchstäblich naheliegend also, dass Andreas Fetzer am vergangenen Donnerstag im Saal des Strandhotels Seeblick einem Anlass Plattform bot, der die Bevölkerung für das Thema Seethermie sensibilisieren sollte: «Nutzung von Seewasser zum Heizen – Möglichkeiten und Potenzial für die Dörfer am Thunersee».