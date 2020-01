Nordic Arena: Mehrere Wettkämpfe abgesagt

«Das neue Jahr beginnt für die Nordic Arena sehr erfreulich», schreiben die Verantwortlichen des Nationalen Nordischen Skizentrums Kandersteg in einer Mitteilung. «Mit Swisscom konnte ein Partner gefunden werden, der sich für die nächsten drei Jahre die Namensrechte der Schanzenanlage gesichert hat.» Entsprechend trete die Nordic Arena seit Anfang Jahr als «Swisscom Nordic Arena» auf. Diese Zusammenarbeit gibt uns neue Möglichkeiten, weiter in unsere Anlagen zu investieren sowie Anpassungen und Erweiterungen vorzunehmen», wird Verwaltungsratspräsident Kari Bieri in der Mitteilung zitiert.