Niels Graf fordert Martin Stäger heraus

Bleibt Martin Stäger Gemeindepräsdient von Lauterbrunnen? Am 17. November wird an der Urne entschieden. Am Freitagnachmittag wurden auf der Website der Einwohnergemeinde die Wahlvorschläge publiziert. Mit dem bisherigen Gemeinderat Niels Graf als Kandidaten für das Gemeindepräsidium, als Herausforderer Stägers. Der 63-jährige Graf ist ebenso wie der 66-jährige Stäger Mitglied der SVP, allerdings «inaktiv», wie er selber sagt. Parteipolitik interessiere ihn weniger, vielmehr jedoch eine Sachpolitik im Interesse der Gemeinde.