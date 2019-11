Nez Rouge ist auch dieses Jahr wieder unterwegs

Dienstleistung ist kostenlos

Heuer ist der Fahrdienst am Wochenende vom 6. und vom 7. Dezember, vom 12. bis zum 14. Dezember sowie vom 18. bis zum 30. Dezember verfügbar – und zwar jeweils von 21.30 bis 3 Uhr morgens. «In der Silvesternacht fährt Sie Nez Rouge Berner Oberland bis 5 Uhr nach Hause», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Dienstleistungen sind kostenlos; die anfallenden Kosten sind zum grössten Teil durch Sponsoren gedeckt. Freiwillige Beiträge der Kunden werden aber gern entgegengenommen. Der Reinerlös der Aktion wird diesmal an die Stiftung You Count in Wilderswil gespendet. (pd)