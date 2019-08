Neuer Versuch für schneesichere Loipen

Im Mai 2019 fand eine Begehung mit den Fachstellen des Kantons statt – und es wurden Änderungen an der ÜO vorgenommen. «Auf die westliche Verbindung der beiden Loipen über die Lütschine wurde verzichtet», sagte Gemeindepräsident Christian Anderegg am Donnerstag an der Medienorientierung zur Gemeinderatssitzung. Verzichtet wurde auch auf eine Loipe bei der Wasserfassung Gryth.

5 Kilometer schneesicher

Gegenstand der Überbauungsordnung sind die Langlaufloipen östlich der Rollbahnbrücke entlang der Schwarzen und der Weissen Lütschine, die beschneit werden sollen. Die Loipen im gleichen Gebiet, die nicht für die Beschneiung vorgesehen sind, sind ebenfalls definiert. Zum Teil braucht es für sie noch eine Rodungsbewilligung.

Es soll nach der Annahme der Überbauungsordnung möglich werden, knapp 5 Kilometer Langlaufloipe auf einer Breite von 4 bis 4,5 Metern zu beschneien. Die Breite braucht es, um Spuren für beide Langlaufstile anlegen zu können. An drei Stellen werden mit mobilen Beschneiungsanlagen Schneedepots hergestellt, die dann verteilt werden. Maximal sind 6560 Kubikmeter Kunstschnee nötig.

Wasser aus Trinkwassernetz

«Der Ort ist für die Schneeerzeugung günstig, da es im Winter im Talgrund oft sehr kalt ist», sagt Anderegg. Nur bei einer Temperatur ab minus zwei Grad ist das künstliche Schneien möglich. Das nötige Wasser, 3280 Kubikmeter, wird unentgeltlich aus dem Trinkwassernetz der Gemeinde bezogen. Im November und bis zum Wintersaisonbeginn im Dezember können die Reservoirs der Gemeinde nicht alles anfallende Wasser aufnehmen und ins Netz einspeisen, sodass durch die Beschneiung kein Engpass entsteht. Bei guten Bedingungen dauert die Schneeproduktion 78 Stunden.

Betrieben wird die Anlage durch Grindelwald Tourismus. Wenn die Überbauungsordnung mit den Anpassungen die Vorprüfung durch den Kanton dieses Mal übersteht, ist vorgesehen, sie nach der öffentlichen Auflage im Frühling 2020 der Gemeindeversammlung vorzulegen. Mit der Annahme würde auch die Beschneiung bewilligt, da keine Anlagen gebaut und keine Geländeveränderungen vorgenommen werden müssen.