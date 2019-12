Neuer Spielplatz in Interlaken bietet mehr Sportmöglichkeiten

Täglich wird der Spielplatz von Werkhofmitarbeitern kontrolliert, die Geräte jeden Monat. Diese entsprechen laut Michel den neuesten Richtlinien der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Die neuen Sitzbänke sind laut Michel so ge­staltet, dass stillende Frauen sich bequem anlehnen können.

Sämtliche Bäume blieben dem Spielplatz beim Umbau erhalten. An der Rückseite des Clubhauses des Tennisclubs Interlaken gibt es neu ein Kioskfenster. Dort können Spielplatzbenutzer zu den Bistro-Öffnungszeiten Kaffee und Glace erstehen. Auch von dort aus lässt sich der Spielplatz gut überblicken.

Grosser Andrang

«Während der Umbauzeit des Spielplatzes Höhematte herrschte grosser Andrang auf andere Angebote. In Zukunft müssen wir uns um diese Angebote vermehrt kümmern», berichtet Kaspar Boss. So sei auf dem ehemaligen Reithallenareal in Interlaken-West ein neuer Spielplatz geplant, der nächstes oder übernächstes Jahr realisiert werden soll. «Derzeit laufen die Planung und die Umzonung für diesen neuen Kinderspielplatz», informiert Boss.