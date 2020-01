Neuer Chef für die Blaujacken

Ganz weg ist der Mattner Bauverwalter nicht; er arbeitet künftig im Personalbüro. Abbühls Partner in der Leitung des Ordnungsdienstes, der Böniger Dominik Urfer, wendet sich ebenfalls neuen Aufgaben zu ; er wird Rennassistent. Abbühls Nachfolger Jürg Bachmann, der 48-jährige Feuerwehrausbildner aus Jegenstorf, ist sechs Jahre am Lauberhornrennen mit dabei; begonnen hat er als Mitglied des Rutschkommandos, welches jeweils während des Abfahrtsrennens nach jedem Weltcupfahrer die Schneisen und Scharten bei den Kontrolltoren ausbessert.

Einen anderen Einstieg hatte als Torrichter Bachmanns neuer Partner Beat Uebersax. Der 47-jährige Aargauer lief in Vergangenheit in der Jungfrauregion an Bergläufen und dem Jungfrau Marathon mit und erlebte als Athlet jeweils eine hervorragende Organisation. «Mit meinem Engagement will ich nun dem Berner Oberland etwas zurückgeben.» Als dritter Leiter des Ordnungsdienstes steigt überdies auch der Oberaargauer Simon Quinche (37) mit ein.

Bis zu 137 Leute im Einsatz

Der Ordnungsdienst gewährleistet die Sicherheit der Alpinen Weltcupfahrer auf der Rennstrecke. Er sichert die gesamte Strecke ab, macht die Eintrittskontrollen, bewacht Sperrzonen, holt Zuschauer von Hausdächern herunter und regelt den Fussgängerverkehr an neuralgischen Stellen wie beispielsweise der Bahnbrücke bei der Wasserstation, unter dem Brüggli-S.

Dem neuen Leiter Jürg Bachmann sind 21 Postenchefs unterstellt - allein am Start sind 18 Leute im Einsatz, damit dort oben ankommende Rennfahrer und Betreuer reibungslos am in grossen Scharen anreisenden Publikum vorbei kommen. Zudem stehen am Start oben zehn Reserveleute bereit, um jederzeit kurzfristig entlang der Strecke eingesetzt werden zu können. Am Tag der Lauberhornabfahrt sind bis zu 137 Leute im Ordnungsdienst-Einsatz, am Slalom deren 74.

«Dass dann eine Verschiebung der Abfahrt auf den Sonntag und die Vorverlegung des Slaloms für uns zu einem veritablen Hürdenlauf führt, um all unsere Helfer neu zu disponieren, versteht sich von selbst», sagt der zurücktretende Christian Abbühl. Und dann ist auch noch die emotionale Berg- und Talfahrt, wenn mal das Rennen aus Gründen der Witterung abgesagt werden muss, wie vor drei Jahren. «Dann ist die grosse Enttäuschung jeweils uns allen ins Gesicht geschrieben.»