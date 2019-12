Neue Männlichenbahn eingeweiht

Mit der neuen Männlichenbahn ist am Freitag der erste Ast der sogenannten V-Bahn ins Jungfraugebiet eröffnet worden. Mit den 111 Gondeln verdoppelt sich die Beförderungskapazität auf 1800 Gäste pro Stunde.

Die Fahrt in den Zehnergondeln vom neuen Terminal in Grindelwald Grund hinauf zum Männlichen dauert noch 19 statt wie bisher 30 Minuten. Diese Aspekte brächten vor allem für die Wintersportler Vorteile, schreiben die Bergbahnunternehmen in einer Mitteilung vom Freitag.