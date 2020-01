Mottfeuer sorgen erneut für rauchende Köpfe

«Australische Verhältnisse im Kandertal, wenn jeder macht was er will mit dem Wald.» So kommentiert Werner S.* aus Frutigen Fotos, die er am Mittwoch, 15. Januar, im Frutigland gemacht hat. Sie zeigen den Rauch eines Mottfeuers, der sich immer weiter über die Umgebung von Frutigen ausbreitet. Der blaue Dunst entflammt den Ärger bei Werner S. Er hat dessen Ausbreitung zwischen 9.43 Uhr und 10.38 Uhr an jenem Tag dokumentiert. «Der Rauch hat sich schliesslich bis nach Reichenbach, Mülenen und Spiez verteilt.»