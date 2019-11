Mona Vetsch mischt die Herberge auf

Mona Vetsch ist weit gereist. Nun wechselt sie die Seite und kümmert sich um Rucksacktouristen aus aller Welt. In der nächsten Folge von «Mona mittendrin» erlebt die Radio- und Fernsehfrau im ältesten Backpacker-Hostel der Schweiz, was hinter den Kulissen einer Herberge abläuft. In Balmers Hostel kommt «Zimmermädchen Mona» arg ins Schwitzen, schreibt SRF in einer Mitteilung zur Sendung. Denn dort läuft die Waschmaschine pausenlos. Es türmen sich Berge von Wäsche. Täglich müssen mehr als 150 Betten neu bezogen werden.