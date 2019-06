Mittsommerfestival trotz Regen ein Vollerfolg

Spass trotz Regen

«Den Freitag mit dem schlechten Wetter spüren wir halt schon in den Besucherzahlen», sagt Frank Lenggenhager, Mediensprecher des Festivals. «Wir hatten kaum spontane Ticketkäufe, und es kamen vor allem die Leute, die ihre Tickets im Vorverkauf gekauft haben, weil es am Freitag einfach in Strömen regnete.» Rund 1000 mutige Musikliebhaber liessen sich von dem schlechten Wetter aber nicht abhalten. «Ich wollte vor allem für Stiller Has und Troubas Kater ans Festival kommen», sagt Patricia Schafroth aus Boltigen, die beide Tage am Musikfestival war. «Das Wetter ist halt so, wie es ist. Am Freitag war es zwar sehr nass, das gab dem Ganzen aber seine eigene Dynamik, weil alle ihre Pelerine anhatten und einfach nur noch die Musik gezählt hat.»

Abgesehen vom Wetter war auch das restliche Festival ein Anlass, den die Festivalgänger nicht so schnell vergessen werden. «Ich bin öfter in der Region, aber zum ersten Mal am Festival», sagt der 68-jährige Marcel Briand, der aus Genf angereist ist. «Es ist so schön, gibt es hier ein so menschliches Festival mit guten Leuten und toller Musik.» Corinne Siegfried aus Thun, die bereits zum dritten Mal dabei war, ist ebenfalls begeistert: «Die Kombination aus der Musik und der Umgebung ist einfach super hier.»

Auch für die Musikerinnen und Musiker war das Festival am Fuss der Simmenfälle in diesem Jahr wieder ein beeindruckendes Erlebnis. Der britische Newcomer Nathan Ball sagte während seines Auftritts im Brämehüsisaal sogar, dass es das schönste Festival sei, an dem er jemals spielen konnte. «Die Musiker schätzen das familiäre Ambiente sehr und fühlen sich hier sehr gut aufgehoben», sagt Kuschi Schmid, der als freiwilliger Helfer die VIPs gefahren hat. «Das Ambiente und die Stimmung sind an diesem Festival einfach super», findet auch Susanne Zingg aus Biel. «Wir haben das Mittsommerfestival jetzt jeden Sommer fest eingeplant.»