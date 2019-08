Mit Wucht, Wonderwomen und Windeln

«Dä zeut nid!» – «Was isch das?» – «U itz tackle.» Erst der dritte Ausruf lässt Zuhörer ahnen, was am Samstag auf dem Sandplatz in der Spiezer Bucht angesagt war: Beach Rugby. Ist schon Rugby in der Schweiz eine Randsportart – oder «inexistent», wie Turnierorganisator Gerhard Bachmann nüchtern sagt –, dann ist es Beach Rugby noch viel mehr. Das Turnier hat darum auch mehr Spasscharakter als Wettkampffeeling. Trotzdem traten am Samstag insgesamt 18 Teams, davon 4 Frauenmannschaften, im heissen Sand an.