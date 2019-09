Mit Spielfreude zu 2 Silberdiplomen

Im sehr gut gefüllten Konzertsaal präsentierte die Jugendmusik Aufgaben- und Selbstwahlstück dem Publikum und der Fachjury. Am Sonntagmorgen stellten sich die Kinder und Jugendlichen der zweiten Herausforderung: der Parademusik. Die Interlakner traten in der «Königsdisziplin», der Parademusik mit Evolutionen, an.

Nur gerade fünf Vereine aus der ganzen Schweiz wagten sich an diese anspruchsvolle Aufgabe. Das von Walter Jorns und Yannic Minder arrangierte Showprogramm «JMI on Parade» wusste das Publikum am Strassenrand zu begeistern. Auch die Expertinnen und Experten zeigten sich vom Dargebotenen überzeugt und honorierten die Leistung mit 87,33 von 100 möglichen Punkten. An der Schlussfeier hatte das Warten ein Ende.

Nach der Ansprache von Bundesrätin Simonetta Sommaruga verkündete das Organisationskomitee die Resultate. In der Konzertmusik Harmonie Unterstufe 2 platzierten sich die Interlakner auf dem 13. Rang und erhielten dank der Punktzahl von 83,17 ein Silberdiplom.

Die Freude war nach diesem Resultat riesig und konnte nur noch durch die Bekanntgabe der Rangierung in der Parademusik getoppt werden. Die erzielten 87,33 Punkte wurden nur durch die Jugendmusik Montlingen-Eichenwies überboten, und somit platzierte sich der Verein aus Interlaken auf dem hervorragenden 2. Rang und durfte sich über ein weiteres Silberdiplom freuen.