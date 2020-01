Mehr Gäste auf dem Schilthorn

Diese Zahlen liegen gemäss den Bahnverantwortlichen 24,8 Prozent über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt. Die Frequenzen stiegen auch auf der Allmend­hubelbahn um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während der Feiertage habe man «absolute Höchstwerte bei den Besucherzahlen» erreicht, teilen die Bahnverantwortlichen mit. «Vom 28. bis 31. Dezember 2019 besuchten täglich rund 4000 Wintersportler und über 1000 Ausflugsgäste das Schilthorngebiet.»

Erfreulich sei, dass man bei den insgesamt konstant hohen Frequenzen gleichzeitig die Erträge optimieren konnte. Die steigenden Besucherzahlen seien auch auf die erhöhte Nach­frage aus den weltweiten Fernmärkten zurückzuführen. So habe man im vergangenen Jahr die Marketingaktivitäten vor allem in den USA und in Südostasien verstärkt. Aber auch «sorgfältige Investitionen in die Infrastruktur» würden sich auszahlen.

Neue Bahn und neue Lodge

Das angebrochene Jahr dürfte stark im Zeichen des Projekts Schilthornbahn 20XX stehen. Des Neubaus der gesamten Bahninfrastruktur. So soll die kommunale Überbauungsordnung beim Kanton zur Genehmigung eingereicht werden, wobei noch fünf Einsprachen hängig seien. Ende Februar wollen die Verantwortlichen die Plangenehmigungsunterlagen beim Bundesamt für Verkehr einreichen. Sie erhoffen sich, bis Ende 2020 die Plangenehmigung zu erhalten. «Am 1. Februar übernimmt die Schilthornbahn AG von der Einwohnergemeinde Lauterbrunnen das Schulhaus Stechelberg.» Daraus soll eine Lodge mit 90 Betten werden. (pd/sgg)