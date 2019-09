Marc Sterchi fordert Christian Anderegg heraus

Er sehe es als seine Pflicht an, den Bürgerinnen und Bürgern von Grindelwald Transparenz zu bieten und die Finanzen sinnvoll einzusetzen, steht in der Mitteilung. «Diverse Sachen müssen in der Gemeinde nachhaltiger entschieden werden», präzisiert Sterchi auf Anfrage. Momentan schiebe die Gemeinde diverse grössere Investitionen vor sich her, da fehle die Weitsicht. «Wenn wir so weitermachen, dann chlepft es irgendwann», befürchtet er. Er wolle sich einfach als Alternative zur Verfügung stellen und sieht für sich zwei Vorteile: «Ich bin unbefangen, habe weder eine Firma noch Verwandschaft in Grindelwald», sagt er. Ausserdem stehe er ein Jahr vor der Pensionierung, «das heisst, ich hätte die Zeit, dem Amt mit dem nötigen Engagement nachzugehen».

Bei den kommunalen Wahlen 2015 war Christian Anderegg der einzige Kandidat für das Amt des Gemeindepräsidenten und wurde denn auch gewählt.

Ob noch weitere Herausforderer hinzukommen, steht nach dem 11. Oktober fest: Bis zu diesem Datum können sich Kandidatinnen und Kandidaten noch für die Gemeindewahlen 2019 registrieren.