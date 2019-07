Mann verstarb nach Sturz

In Adelboden kam ein Mann mutmasslich in Kontakt mit einem Stier. Daraufhin stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Kurz vor 8 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Hinderen Bunder in Adelboden ein Mann gestürzt sei.

Der Mann wies schwere Kopfverletzungen auf und wurde umgehend mit der Rega ins Spital gebracht, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Am Montag verstarb der 74- jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Nach ersten Abklärungen hatte sich der Mann auf einem asphaltierten Vorplatz einer Stallung aufgehalten, als sich zeitgleich ein Stier in seiner Nähe befand. Weitere Ermittlungen sind im Gange.