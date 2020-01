Mann bei Auseinandersetzung verletzt

In Marktgasse in Interlaken gerieten mehrere Personen aneinander. Quelle: Google Streetview.

Ein Mann ist am Mittwochabend bei einem Streit zwischen mehreren Personen in Interlaken verletzt worden. Er musste in Spitalpflege gebracht werden.

Die Polizei wurde kurz vor 19.30 Uhr alarmiert, dass in der Marktgasse eine Auseinandersetzung im Gang sei. Die Einsatzkräfte fanden im Bereich der Parkplätze bei der Post mehrere Personen vor, die mutmasslich daran beteiligt waren.

Unter ihnen befand sich auch ein verletzter Mann, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten. Die Polizei kontrollierte vor Ort fünf Personen. Ein weiterer Mann wurde für Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. Wie es zum Streit kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen.