«Man muss wissen, wie die Grossen ticken»

Award für Thuner Hersteller von Vegankäse

Der Vegankäse hat der Jury bestens geschmeckt: Freddy Hunziker, Chef der Thuner Firma New Roots, hat den SEF Award 2019 in der Kategorie Gewerbe und Produktion gewonnen. New Roots produziert und vertreibt vegane Käseprodukte. Diese werden statt mit Tiermilch auf der Basis von Nussmilch aus Cashewkernen hergestellt (wir haben berichtet).

Hunziker sagte vor den 1350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Swiss Economic Forum, er freue sich sehr über die Auszeichnung. Das Wichtigste für den Erfolg von New Roots seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so werde er das Preisgeld von 25000 Franken in das 13-köpfige Team investieren und eine «coole Party» machen, kündigte der 25-Jährige an.

Der SEF Award wird in drei Kategorien vergeben wird und gilt als bedeutendster Jungunternehmerpreis der Schweiz. Neun Finalisten konnten sich am SEF in Interlaken auf der grossen Bühne präsentieren. In der Kategorie Diensleistungen, ernannte die Jury unter der Leitung von SBB-Präsidentin Monika Ribar ein digitales Transportunternehmen zum Sieger. Die Online-Plattform Pickwings verbindet Transportunternehmer mit Warenversendern und reduziert dadurch Leerfahrten. Das von Marc Bolliger geleitete Unternehmen ist in Baar ZG ansässig.

Eine Premiere gab es in der Kategorie Hightech und Biotech: Diesen Award erhielt die Firma PXL Vision mit Sitz in der Stadt Zürich. Chef ist der in Meikirch aufgewachsene Michael Born. Er ist der erste Jungunternehmer, der zum zweiten Mal einen SEF Award gewonnen hat. PXL Vision entwickelte eine Softwareplattform, mit der digitale Identitäten geschaffen, verifiziert und verwaltet werden können. Insgesamt hatten sich über 200 Jungunternehmen für den SEF Award beworden. (jw)