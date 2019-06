Märit wie vor 100 Jahren

An allen Ecken und Enden wurde gewerkelt, wurden Bretzeli geformt, Holzkohlenbrote gebacken und Dauerwürste angefertigt.

Nostalgie zeigte Grenzen

Dass nicht alles wie früher war, zeigte sich in den Preisen. Zwar wurde an der Bahnhofstrasse Kartoffelsuppe im «Chübäli» zu vier Franken und im Minitassli zu zwei Franken verkauft, doch schon bei Bäckermeister Rubin beispielsweise gab es keinen Nostalgierabatt. Dafür offerierte die Raiffeisenbank Goldbarren aus Schoggi, und bei Metzger Martins durfte man sich an Dauerwurstscheiben gratis sättigen.

Ein Zeichen der Zeit war auch der 2CV, der hin und her kutschierte und heimtückische Pferdeäpfel hinterliess.

Der Markt fand Anklang, und es war kein Wunder, dass vor allem Politprominenz aus den umliegenden Gemeinden, von Kanton und Bund anwesend war. Gewerbevereins-Präsidentin Doris Hari zeigte sich vom Nachmittag begeistert: «Es war ein Grosserfolg, und alles ist super gelaufen.»