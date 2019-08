Mähen für die Artenvielfalt

Die leuchtenden Farbtupfer in den Wiesen mehren sich, je höher man kommt. Gemächlich arbeitet sich die Zahnradbahn von Wilderswil zur Schynigen Platte hinauf. Bergblumen, so weit das Auge reicht, in dieser kleinräumigen Kulturlandschaft. So definiert die Kulturgeografie den Wechsel von Wiesen, Alpweiden, Hecken, frei stehenden Bäumen und Waldpartien auf kleinem Raum.