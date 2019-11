Lo & Leduc am Touch the Mountains

Nun ist das Line-up für die erste Party des Jahres komplett: «Zum Schweizer Rapper Stress und der einheimischen Band Halunke gesellt sich nun auch noch die zurzeit populärste Mundartband», haben die Veranstalter von Touch the Mountains am Donnerstag mitgeteilt. Die Rede ist von Lo & Leduc, die am 1. Januar um 18 Uhr auf der Bühne am Interlakner Höheweg stehen werden.